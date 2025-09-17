Die ran App ist seit 1. Oktober 2025 abgeschaltet. Aber Fans erleben bei uns weiterhin die komplette Welt des Sports: Auf Joyn und auf unserer ran.de-Website. Was tun ohne ran App? Ganz einfach: Für alle relevanten News und Daten zu Eurer Lieblingssportart einfach die Webseite www.ran.de als Lesezeichen oder direkt auf dem Home Screen Deines Smartphones speichern. Aktuelle News, exklusive Interviews und Hintergrund-Geschichten sowie Liveticker und Daten aus der Welt des Sports: Von Fußball bis Football, von Olympia über Basketball und Handball bis Rugby – hier findest Du alles, was das Fan-Herz begehrt! Für alle Livestreams und Videos gehst Du auf joyn.de/sport und lädst Dir die Joyn-App herunter. Dort gibt es zahlreiche kostenlose Sport-Livestreams und Videos ohne Ende. Insgesamt stehen Dir über 60 TV-Sender als kostenlose Streams zu Verfügung.

Anzeige

Anzeige

Wie komme ich am Smartphone mit einem Tab zu ran.de? Öffne ran.de im Mobile Browser auf Deinem Handy. Gehe in der Adresszeile auf die drei Punkte (iPhone) bzw. auf die drei Striche (Android) und auf "Teilen" (iPhone) bzw. "Hinzufügen" (Android) - anschließend "Zum Home-Bildschirm" (iPhone) bzw. "Startbildschirm" (Android) auswählen.

Anzeige

Anzeige

iPhone - so speicherst Du ran.de auf Deinem Startbildschirm © ran

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Android - so speicherst Du ran.de auf Deinem Startbildschirm © ran

Jetzt hast Du ran.de direkt auf dem Home-Bildschirm Deines Smartphones und bist mit einem Klick/Tab direkt auf der Startseite - wie mit der ran App.

Anzeige

Wie bekomme ich Sport-News direkt auf mein Handy? Du hast unsere Push-Nachrichten abonniert, damit Du keine relevante Sport-News mehr verpasst und willst weiter so einen Service haben? Hier kannst Du dich für den ran Whatsapp-Kanal anmelden.

Anzeige

Wo finde ich kostenlose Sport-Livestreams? Alles auf Joyn Auf Joyn findest Du nicht nur alle ran-Übertragungen auf ProSieben, SAT.1, ProSieben MAXX und Co., sondern über 60 TV-Sender, die du kostenlos streamen kannst: Darunter auch ARD und ZDF, Sport1, Eurosport 1, DF1 sowie Red Bull TV. So kannst Du im kostenlosen Sport1-Stream auf Joyn jeden Sonntag den Fußball-Talk Doppelpass sowie die Highlights der 1. und 2. Bundesliga anschauen. Ein weiteres Sport1-Highlight auf Joyn: zahlreiche Darts-Events, wie zum Beispiel die legendäre WM im Ally Pally. Im kostenlosen Eurosport-Stream auf Joyn siehst Du Highlights wie die Vierschanzentournee, die Biathlon-WM oder Ski Alpin, Australian Open und French Open, Radsport-Highlights wie die Tour de France, den Giro d'Italia und die Vuelta. Absolute Top-Events kannst Du in den kostenlosen Joyn-Stream der ARD und des ZDF verfolgen: von Olympischen Spielen, DFB-Pokal, Fußball Welt- und Europameisterschaften über Leichtathletik- und Turn-Wettkämpfe bis zu den Highlight-Spielen der 3. Liga an jedem Samstag und Sonntag über die Dritten Programme. Über den neuen kostenlosen Joyn-Livestream "Dyn Sport Mix" kannst Du Live-Übertragungen, Wiederholungen und Highlight-Formate aus unterschiedlichen Sportarten sehen - zum Beispiel die Handball-Bundesliga, Basketball-Bundesliga, Volleyball, Tischtennis und vieles mehr.