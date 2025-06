1500 m: Rekordhalter Farken "kann noch deutlich schneller"

Der neue deutsche Rekordhalter Robert Farken will sich mit seiner frischen Bestmarke über 1500 Meter nicht zufriedengeben. "Es war erst der Saison-Einstieg, ich glaube, ich kann dieses Jahr noch deutlich schneller laufen und den Rekord noch ein bisschen nach unten schrauben", sagte der Mittelstreckler am Samstag der Sportschau: "Mal sehen, wie lange er dann bestehen wird."

Beim Diamond-League-Meeting in Rom hatte Farken am Freitagabend die fast 45 Jahre alte deutsche Bestmarke geknackt. Der Leipziger blieb in 3:30,80 Minuten fast eine Sekunde unter der Zeit von Thomas Wessinghage (3:31,58) vom 27. August 1980. "Der Rekord stand mehr als 40 Jahre, und es war sowieso an der Zeit", sagte der 27-Jährige: "Aber es war auch für mich persönlich Zeit. Ich hatte den Rekord in den vergangenen Jahren immer irgendwie im Hinterkopf."

Farken unterbot in Rom seine eigene vorherige Bestmarke um 1,3 Sekunden, als Vierter verpasste er das Podest im Olympiastadion nur um 0,06 Sekunden. Der Sieg ging an den Franzosen Azzedine Habz (3:29,72). Farken hatte die Direkt-Norm (3:33,00) für die WM in Tokio (13. bis 21. September) auf seiner Spezialstrecke schon im vergangenen Jahr erfüllt.