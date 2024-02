40 Jahre nach Gold: Torvill/Dean tanzen erneut in Sarajevo

Anzeige

Zum 40. Jahrestag haben sie es noch einmal gewagt: Die britischen Eistänzer Jayne Torvill und Christopher Dean, die bei den Olympischen Spielen 1984 in Sarajevo mit einer ebenso denkwürdigen wie perfekten Darbietung Gold gewannen, kehrten am Mittwoch auf Einladung von Bürgermeisterin Benjamina Karic in die Olympiastadt zurück und tanzten erneut zu Ravels Bolero.

Seit jenem 14. Februar 1984 seien sie "mit dem Bolero um die ganze Welt gereist", berichtete der mittlerweile 65-jährige Dean, "und die Leute kamen zu uns und sagten: Ich weiß noch, wo ich war, als ich den Bolero sah, den ihr in Sarajevo getanzt habt."

8000 Zuschauer in der Eishalle von Zetra und Millionen vor den Fernsehgeräten weltweit wurden von den Briten seinerzeit verzaubert. Von allen Punktrichtern erhielten sie die perfekte Note 6,0 - ein Novum. Der Ort ihrer denkwürdigen Show allerdings wurde nur acht Jahre später im Balkankrieg bombardiert und schwer beschädigt.

Karic sagte: "Wir lassen nur die schönsten Emotionen wieder aufleben und fühlen uns wirklich geehrt, dass unsere Torvill und Dean in Sarajevo, in ihrem Sarajevo, in ihrer Stadt sind."

Sie wollten "eigentlich nur auf das Eis kommen und eine kleine Welle machen, aber die Bürgermeisterin hat uns dazu überredet, einen kleinen Tanz zu machen", berichtete Dean. Mehrere Hundert Menschen genossen die spontane Show am Rande eines internationalen Nachwuchsturniers in der Eishalle von Skenderija.

"Es wäre schön, in zehn Jahren wiederzukommen", sagte Torvill. Die 66-Jährige und Dean kennen sich seit ihrer Jugend und tanzen seit 1975 zusammen. "Und wir sind immer noch die besten Freunde auf der Welt", berichtete Dean.

Die Tänzer, die viermal Weltmeister und dreimal Europameister waren, beendeten ihre Karriere nach dem Triumph von Sarajevo. Er überredete sie allerdings, 1994 als Mittdreißiger noch einmal die Schlittschuhe zu schnüren - heraus sprangen ein vierter EM-Titel und Olympiabronze in Lillehammer.