Abfahrer Jocher muss unters Messer

Für Skirennläufer Simon Jocher ist seine Saison zum Vergessen vorzeitig beendet. Der 28-Jährige, der sich seit längerer Zeit mit einem Bandscheibenvorfall und einer Fersenbeinverletzung herumplagt, lässt sich in der kommenden Woche operieren. Das bestätigte der Deutsche Skiverband (DSV), zuerst hatte der Münchner Merkur berichtet.

"Ich habe Tag für Tag Schmerzen. So macht das keinen Sinn", sagte Jocher und ergänzte zuversichtlich: "Nächste Saison will ich wieder voll angreifen."

In diesem Winter startete er wegen seiner gesundheitlichen Probleme nur bei fünf Weltcup-Rennen, Platz 13 bei der Abfahrt von Bormio war sein bestes Ergebnis. Immerhin reichte es bei der WM in Saalbach zu drei weiteren Starts. In der Team-Kombination, seinem bislang letzten Rennen, wurde der Garmischer an der Seite von Linus Straßer Achter.