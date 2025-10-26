Alex Márquez gewinnt in Malaysia

In Abwesenheit des neuen Weltmeisters Marc Márquez hat dessen Bruder Alex das 20. Saisonrennen der MotoGP in Malaysia gewonnen. Der spanische Ducati-Pilot setzte sich in Sepang souverän vor seinen Landsleuten Pedro Acosta (KTM) und Joan Mir (Honda) durch. Marc Marquez, der Ende September in Japan seinen siebten MotoGP-Titelgewinn perfekt gemacht hatte, fehlt den Rest der Saison wegen der Folgen einer Schulter-OP.

Für Alex Márquez war es der dritte Saisonsieg und der erste außerhalb Spaniens. Er hatte zuvor die Rennen in Jerez und Barcelona gewonnen, an diesem Wochenende in Malaysia sicherte er sich den Titel des Vizeweltmeisters.

Im Vorfeld des MotoGP-Rennens war es in der Moto3 zu einem Schreckmoment gekommen. Jose Antonio Rueda, der neue Weltmeister aus Spanien, und der Schweizer Noah Dettwiler krachten bereits in der Aufwärmrunde zusammen. Rueda war Dettwiler wuchtig ins Heck gefahren. Beide Fahrer wurden ins Krankenhaus geflogen, sie seien bei Bewusstsein, teilte der Veranstalter mit.

"Meine Gebeten und Gedanken sind bei den Moto3-Fahrern", sagte Alex Márquez: "Ich habe immer noch ein mulmiges Gefühl im Bauch, ich drücke ihnen einfach die Daumen."