Auch in Mugello: Erneuter Doppelsieg für Márquez-Brüder

Die spanischen Brüder Marc und Álex Márquez sind in der MotoGP-WM weiter das Maß der Dinge. Der sechsmalige Königsklassenchampion Marc Márquez gewann am Sonntag den neunten WM-Lauf beim Großen Preis von Italien in Mugello vor seinem jüngeren Bruder Álex. Die beiden Ducati-Piloten bauten damit ihren Vorsprung in der Gesamtwertung aus, es war bereits der zwölfte Doppelerfolg des Jahres (Sprints und Hauptrennen).