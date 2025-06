Auch in Mugello: Márquez vor Márquez

Der einstige Serien-Weltmeister Marc Márquez strebt in der Motorrad-Königsklasse seinem ersten Titel seit sechs Jahren entgegen - und wird dabei weiterhin nur von seinem jüngeren Bruder wirklich gefordert. Der 32-Jährige gewann am Samstag den MotoGP-Sprint beim Rennwochenende in Mugello. Zweiter wurde Álex Márquez (29/beide Ducati), es bleibt damit dabei: Jedes der nun bereits neun Kurzrennen dieser Saison wurde von einem der Márquez-Brüder gewonnen.

Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia wurde einmal mehr Dritter, auch im WM-Klassement ist der italienische Ducati-Pilot erster Verfolger der Familie Márquez. Marc Márquez hat nun 35 Punkte Vorsprung auf seinen Bruder, der Abstand auf Bagnaia beträgt bereits 98 Zähler.

Der ältere Márquez hatte sich im Qualifying unter den Buhrufen der italienischen Bagnaia-Fans die Pole-Position gesichert, verpatzte dann aber den Start und fiel bis auf Rang sieben zurück. Bagnaia und auch Álex Marquez gingen vorbei, Marc Márquez reparierte das Missgeschick aber innerhalb weniger Runden. Nach elf Umläufen betrug sein Vorsprung auf den Bruder im Ziel bereits mehr als eine Sekunde.

Beide feierten damit bereits den elften Doppelsieg der Saison in Sprints und Hauptrennen. Für Bagnaia riss indes eine kleine Serie: In den vergangenen beiden Jahren hatte er beim Heimspiel in Mugello stets sowohl den Sprint als auch das Rennen gewonnen. Am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) steigt in der Toskana noch der neunte Grand Prix der Saison.

Insgesamt stehen 22 WM-Wochenenden auf dem Programm, unter anderem am Sachsenring (12./13. Juli). Die Saison endet im November in Valencia.