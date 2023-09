Auftakt der Ringer-WM: Nichts zu holen für deutsche Starter

Anzeige

Für die deutschen Ringer war beim Auftaktwochenende der Weltmeisterschaften in Belgrad nichts zu holen. Die vier Freistilspezialisten Kevin Henkel, Lars Schäfle, Gennadij Cudinovic und Tim Müller scheiterten in ihren Gewichtsklassen frühzeitig. Nur Niklas Stechele (bis 57 kg) schaffte zunächst zwei Siege, bevor er im Viertelfinale unterlag.

In der serbischen Hauptstadt geht es auch um die ersten Startplätze für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris. Die jeweils ersten Fünf in den insgesamt 18 olympischen Gewichtsklassen (Frauen und Männer) sichern sich ihr Olympiaticket.