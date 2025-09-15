Aus der Traum: Farken verpasst Finale über 1500 m

Aus der Traum: Robert Farken (Leipzig) hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio das Finale über 1500 m am Mittwoch (15.20 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) klar verpasst. Der deutsche Rekordhalter geriet auf der Zielgeraden in ein Gerangel, fiel zurück und landete in seinem Halbfinale nach 3:37,52 Minuten auf Platz zehn. Nur die ersten Sechs zogen in den Endlauf um die Medaillen ein.

Der kleine Rempler von Olympiasieger Cole Hocker (USA) auf der Zielgeraden hätte "gar nichts ausgemacht. Vielleicht wäre ich dann Achter geworden oder Siebter. Ja, toll", sagte Farken bei der ARD: "Es gab in dem Rennen viele Situationen, die von allen Beteiligten an der Grenze waren. Ich bin immer noch fassungslos über meine Zielgerade. Ich dachte: Locker, ich habe alles im Griff. Und dann ging gar nichts mehr, beziehungsweise es ging rückwärts. Da habe ich keine Erklärung für."

Farken hat in diesem Jahr eine ganz starke Saison hingelegt, doch an Tag X fehlte ihm ein bisschen die letzte Power. Damit bleibt Homiyu Tesfaye der bisher letzte Deutsche, der ein WM-Finale über 1500 m erreicht hat - 2013 war er in Moskau Fünfter geworden.

Die bisher einzige WM-Medaille eines deutschen Läufers über diese Strecke holte Hauke Fuhlbrügge mit Bronze 1991 in Tokio. Norwegens Superstar Jakob Ingebrigtsen war im Vorlauf ausgeschieden.