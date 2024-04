Badminton-EM in Saarbrücken: Roth steht im Achtelfinale

Anzeige

Bei der Badminton-EM in Saarbrücken hat Fabian Roth auch sein zweites Match gewonnen und steht damit als einziger deutscher Mann im Achtelfinale. Der 28-Jährige vom TV Refrath besiegte in der Runde der letzten 32 den Ungarn Gergo Pytel souverän 21:11, 21:8 und wahrte damit die Chance auf das Olympia-Ticket.

"Ich war von Anfang an gut da – dann bekommt man direkt ein besseres Gefühl. Bei einer Heim-EM ist die Anspannung größer – aber auch die Vorfreude, wenn Familie und Freunde auf der Tribüne zuschauen", sagte Roth: "Ich fühle mich körperlich echt gut und der Sieg gibt einen Schub."

Im Kampf um den Viertelfinal-Einzug bekommt es der Weltranglisten-86. am Donnerstag mit dem Franzosen Alex Lanier, Nummer 48 der Welt, zu tun. Ausgeschieden ist im Achtelfinale hingegen Paris-Kandidat Kai Schäfer. Der 30-Jährige von Fun-Ball Dortelweil war in seinem Auftaktmatch gegen den dänischen Olympiasieger und Weltranglistenersten Viktor Axelsen mit 12:21, 12:21 klar unterlegen.

Für Wildcard-Starter Matthias Kicklitz (22) war in der Saarlandhalle ebenfalls gegen den ersten Gegner Endstation. Der Youngster von Blau-Weiß Wittorf verlor gegen den Niederländer Mark Caljouw, Nummer 47 der Welt, 12:21, 17:21.

Mark Lamsfuß, vor zwei Jahren in Madrid Europameister im Doppel und Mixed, ist in Saarbrücken nicht am Start. Der 29-Jährige muss im Hinblick auf die Sommerspiele in Paris sein Knie schonen.

Bei den Frauen ist Miranda Wilson am Donnerstag im Achtelfinale noch dabei. Die 24-Jährige von der SG Schorndorf gewann in der Runde der letzten 32 gegen die Irin Rachael Darragh 24:22, 23:21 und bekommt es nun mit der an Nummer sieben gesetzten Türkin Neslihan Arin zu tun. "Ich hatte einen sehr klaren Plan – nämlich, dass ich mich vor allem auf mich konzentriere. Das habe ich in beiden Sätzen ziemlich gut hinbekommen", sagte Wilson: "Obwohl sie in der Weltrangliste weit vor mir ist, wusste ich, dass ich eine Superchance habe. Ich bin bis zum Ende klar geblieben."

Die sechsmalige deutsche Meisterin Yvonne Li (Dortelweil), in Saarbrücken an Nummer fünf gesetzt, konnte wegen Knieproblemen kurzfristig nicht antreten.

Im Mixed-Doppel erreichten Jones Jansen/Thuc Phuong Nguyen durch ein 21:16, 21:17 über die Schotten Adam Hall/Julie MacPherson das Viertelfinale.