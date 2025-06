Balve: Rothenberger deutscher Dressur-Meister in der Kür

In Abwesenheit des Spitzenduos Isabell Werth und Wendy hat sich Sönke Rothenberger den dritten deutschen Meistertitel seiner Karriere gesichert. Mit seinem Hengst Fendi gewann der Mannschafts-Olympiasieger von Rio bei den deutschen Meisterschaften der Dressurreiter in Balve am Sonntag die Grand Prix Kür, zuletzt war ihm 2018 der Doppelsieg mit seinem Erfolgspferd Cosmo gelungen.