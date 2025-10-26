Beach: Müller/Tillmann im Finale - kein deutsches Endspiel

Die Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben sich bei der Generalprobe für die Beachvolleyball-WM in Australien in starker Form präsentiert. Beim Elite-16-Turnier in Kapstadt setzte sich das deutsche Spitzenduo in der Runde der letzten Vier souverän mit 2:0 (21:16, 21:18) gegen die Lettinnen Anastasija Samoilova und Tina Graudina durch, zu einem deutschen Endspiel kommt es in Südafrika allerdings nicht.

Im anderen Halbfinale unterlag das zweite im Wettkampf verbliebene deutsche Duo Anna Grüne und Sandra Ittlinger den Niederländerinnen Katja Stam und Raisa Schoon mit 0:2 (14:21, 19:21). Für die beiden Spielerinnen, die erst seit Anfang des Jahres ein Paar bilden, ist es trotzdem das bisher beste gemeinsame Karriereergebnis in der höchsten Spielkategorie auf der Pro Tour.

Im Finale (17.00) peilen die EM-Bronzegewinnerinnen Müller/Tillmann ihren insgesamt dritten Turniersieg bei einem Elite-16 an.

Knapp drei Wochen vor dem Start in die Weltmeisterschaft nähren so vor allem die deutschen Frauen die Hoffnungen auf ein gutes Abschneiden im australischen Adelaide. Insgesamt sieben Mannschaften des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) sind für den Saisonhöhepunkt (14. bis 23. November) qualifiziert.

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler schieden als bestes deutsches Männer-Duo im Viertelfinale von Kapstadt aus.