Beach: Viertelfinal-Aus für Ehlers/Wickler bei WM-Generalprobe

Nils Ehlers und Clemens Wickler haben bei der Generalprobe für die Beachvolleyball-WM in Adelaide kaum Selbstvertrauen getankt. Beim Elite-16-Turnier in Kapstadt unterlag das deutsche Topduo am Samstag im Viertelfinale den Schweden Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson deutlich mit 0:2 (13:21, 13:21) und schied frühzeitig aus.

Die deutschen Silbermedaillengewinner von Paris hatten sich am Vormittag trotz einer Niederlage in der K.o.-Runde gegen die Niederländer Alexander Brouwer und Robert Meeuwsen als Lucky Loser für das Viertelfinale qualifiziert.

Sechs der sieben für die WM qualifizierten deutschen Teams bereiten sich in Südafrika auf das Saisonhighlight vor. Bei den Männern war für Paul Henning und Lui Wüst sowie Lukas Pfretzschner und Sven Winter bereits frühzeitig Endstation.

Besser machten es die Frauen: Die EM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann stehen nach einem 2:0 (21:16, 22:20) gegen die Schweizerinnen Anouk und Zoe Verge-Depre ebenso im Halbfinale wie Sandra Ittlinger und Anna Grüne, die sich 2:1 (21:17, 17:21, 15:11) gegen die US-Amerikanerinnen Corinne Quiggle/Chloe Loreen durchsetzten. Linda Bock und Louisa Lippmann beendeten das Turnier auf Rang neun.

Die WM steigt vom 14. bis 23. November in Adelaide.