Beachvolleyball: Sieben deutsche Duos für WM qualifiziert

Angeführt von den Paris-Silbermedaillengewinnern Nils Ehlers und Clemens Wickler gehen bei der Beachvolleyball-WM in Australien sieben deutsche Duos an den Start. Während bei den Männern neben Ehlers/Wickler auch Paul Henning und Lui Wüst sowie Lukas Pfretzschner und Sven Winter in Adelaide antreten, sind bei den Frauen mit Svenja Müller und Cinja Tillmann, Linda Bock und Louisa Lippmann, Anna Grüne und Sandra Ittlinger sowie Lea Kunst und Melanie Paul gleich vier Teams für den Deutschen Volleyball-Verband (DVV) dabei.

"Für alle deutschen Teams ist das erste Ziel, die Gruppenphase zu überstehen – dann werden die Karten neu gemischt. Das Feld ist groß, und es sind auch Teams dabei, die nicht ganz zur Weltspitze gehören. Deshalb hängt viel von der Auslosung ab", sagte DVV Chef-Bundestrainer Christoph Dieckmann: "Eine Medaille wäre großartig – jede Platzierung in den Top 8 wäre ein sehr gutes Ergebnis."

Die WM findet vom 14. bis zum 23. November Down Under statt.