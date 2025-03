Biathleten mit vergrößertem Aufgebot zum Weltcup-Finale

Die deutschen Biathleten reisen mit einem vergrößerten Aufgebot zum Weltcup-Finale an den Holmenkollen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, gehen mit der Gesamtweltcupführenden Franziska Preuß an der Spitze insgesamt sieben Athletinnen in Norwegen an den Start. Während für Marlene Fichtner die Saison vorzeitig beendet ist, rücken Stefanie Scherer und Anna Weidel aus dem zweitklassigen IBU Cup nach.

Bei den Männern gehören gar acht DSV-Sportler zum Aufgebot. Gegenüber den Rennen auf der Pokljuka kehrt der erkrankte Philipp Horn zurück, dazu erarbeiteten sich Roman Rees und Simon Kaiser über den IBU Cup Extra-Startplätze. Während die Männer lediglich um einen versöhnlichen Abschluss kämpfen, geht Preuß mit einem Polster von 20 Punkten auf die Französin Lou Jeanmonnot in die letzten drei Rennen der Saison.

"Der letzte Weltcup der Saison bringt noch einige große Ziele mit sich. Vor allem gilt es, den knappen Vorsprung von Franziska Preuß in der Gesamtwertung ins Ziel zu bringen und den Gesamtweltcup zurück nach Deutschland zu holen", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling. Preuß wäre die insgesamt sechste deutsche Gewinnerin der großen Kristallkugel und die erste seit Laura Dahlmeier im Winter 2016/17.

Insgesamt sind noch 270 Punkte zu vergeben. Los geht das Weltcup-Finale mit den Sprints am Freitag (13.30 und 16.15 Uhr), es folgen die Verfolgungen am Samstag (13.45 und 15.50 Uhr) sowie die Massenstarts am Sonntag (13.15 und 15.40 Uhr/alles ARD und Eurosport).