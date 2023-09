Biathletin Preuß: "Funktioniert alles nach Plan"

Anzeige

Biathletin Franziska Preuß hat nach fast achtmonatiger Wettkampfpause ihr Comeback fest vor Augen. Die 29-Jährige will bei den Offenen Deutschen Meisterschaften in Ruhpolding von Freitag bis Sonntag an den Start gehen.

"Mir geht es gut, ich bin mit dem aktuellen Stand zufrieden, und in den letzten Trainingswochen hat alles nach Plan funktioniert", sagte Preuß vor Einzel, Sprint und Verfolgung auf Rollern. Sie habe sich "vorgenommen, dass ich nach der langen Zeit ohne Wettkämpfe locker bleibe und mein Zeug aus dem Training umsetze."

Die anfällige Preuß hatte die vergangene Saison im Januar beenden müssen und deshalb auch bei der Heim-WM in Oberhof gefehlt. Dies sei "eine der schwersten Entscheidungen" gewesen, so die Biathletin, "die ich in meiner Karriere bisher treffen musste".

Schon die Jahre vorher war Preuß, die immerhin acht Medaillen bei Großereignissen holte, wegen gesundheitlicher Probleme einige Male ausgefallen. Selbst ein Karriereende stand im Raum. Doch Preuß kämpfte sich immer wieder zurück - auch diesmal.

Nach dem Rücktritt von Olympiasiegerin und Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick gilt Preuß im kommenden Winter als Hoffnungsträgerin des Deutschen Skiverbandes (DSV). Die Saison startet am 25. November im schwedischen Östersund.