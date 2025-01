Biathlon: Heimspiel für Voigt frühzeitig beendet

Für Vanessa Voigt ist das Biathlon-Heimspiel in Oberhof aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet. "Leider scheint es so, dass sie die Krankheit über die Feiertage doch deutlich schwerer erwischt hat", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling am Samstag: "Wir haben uns deshalb zusammen mit ihren Trainern, der medizinischen Leitung und natürlich mit Vanessa selbst darauf verständigt, dass sie in Oberhof nicht mehr starten wird."

Voigt hatte bereits vor der Weihnachtspause den Massenstart in Annecy-Le Grand Bornand ausgesetzt, auch bei der traditionellen World Team Challenge auf Schalke kurz vor dem Jahreswechsel verzichtete sie auf einen Start. Im Sprint von Oberhof am Donnerstag belegte die Thüringerin dann nur den 68. Platz und verpasste damit ohnehin die Teilnahme am der Verfolgung am Samstag (12.30 Uhr/ZDF und Eurosport). "Jeder, der den Sprint gesehen hat, konnte sehen, dass sie sicherlich nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte ist", sagte Bitterling.

Natürlich sei diese Entscheidung "bitter", erklärte der Sportdirektor weiter: "Aber hier geht es einfach darum, die restliche Saison, speziell die Weltmeisterschaften, nicht zu gefährden." Damit wird Voigt am Sonntag im Thüringer Wald nicht in der Single-Mixed-Staffel (12.20 Uhr) starten. In dieser hatte sie zu Beginn des Winters in Kontiolahti zusammen mit Justus Strelow noch eine Podestplatz erreicht. Zum Abschluss des Wochenendes findet zudem noch eine Mixed-Staffel statt (14.30 Uhr/alles ZDF und Eurosport).

Die 27-Jährige werde nun einen "kompakten Trainingsblock einlegen", sagte Bitterling. Im Anschluss werde dann entschieden, ob sie beim Weltcup in Ruhpolding mitmachen kann. Dort geht es für die Frauen am Donnerstag (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem Einzel über 15 Kilometer los.