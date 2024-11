Biathlon: Mixed-Staffel verpasst Podest

Die deutsche Mixed-Staffel hat im finnischen Kontiolahti den zweiten Podestplatz für das deutsche Biathlon-Team deutlich verpasst. Das Quartett mit Johanna Puff, Franziska Preuß, Danilo Riethmüller und Philipp Horn belegte mit einer Strafrunde und neun Nachladern den vierten Rang, der Rückstand zu Sieger Norwegen (0+10) betrug über zweieinhalb Minuten. Zuvor hatten Vanessa Voigt und Justus Strelow noch Platz drei in der Single-Mixed-Staffel geholt und damit für einen Start nach Maß für das DSV-Team gesorgt.

Nachwuchstalent Puff ging als erste deutsche Läuferin ins Rennen - und legte mit einer Schnellfeuerserie am Schießstand stark los. Weil sie beim Stehendanschlag dann einmal nachladen musste, fiel Deutschland etwas zurück. "Ich war ziemlich nervös, es hat aber Spaß gemacht", sagte die 22-Jährige am ZDF-Mikrofon. Und so startete Preuß an Position acht liegend, ohne Fehler brachte sie ihr Team auf den vierten Platz nach vorne.

Im Schnee von Kontiolahti konnte Staffel-Debütant Riethmüller keinen Druck auf die vorderen Teams ausüben, stattdessen wuchs der Rückstand zur Spitze nach einer Strafrunde auf über zwei Minuten an. "Man möchte am liebsten im Boden versinken", sagte der Unglücksrabe. Schlussläufer Horn brachte im Anschluss den vierten Platz ins Ziel.

Derweil setzte sich Norwegen im Kampf um den Sieg nach einer unglaublichen Schlussrunde von Vebjörn Sörum noch knapp vor Frankreich (0+4) durch. Platz drei ging an Schweden (0+7).

Am Sonntag (13.45 Uhr) geht es mit der Staffel der Männer in Kontiolahti weiter. Ab 17.25 Uhr (alle ZDF und Eurosport) beenden die Frauen mit ihrem Mannschaftsrennen das erste Wochenende der noch jungen Biathlonsaison.