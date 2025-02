Biathlon-WM am Mittwoch: Das müssen Sie wissen

DER WETTBEWERB: Mixed-Staffel, 4x6 km (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport)

DEUTSCHE STARTER: Selina Grotian (Mittenwald), Franziska Preuß (Haag), Philipp Nawrath (Nesselwang), Justus Strelow (Schmiedeberg)

LETZTER DEUTSCHER WM-SIEG: 2017 in Hochfilzen (Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier, Arnd Peiffer, Simon Schempp)

FAVORITEN: Frankreich, Norwegen, Schweden

SO LIEF DIE WM 2024: 1. Frankreich, 2. Norwegen, 3. Schweden, ... 5. Deutschland (Strelow, Nawrath, Preuß, Vanessa Voigt)

SO LIEF OLYMPIA 2022: 1. Norwegen, 2. Frankreich, 3. ROC, ... 5. Deutschland (Voigt, Denise Herrmann-Wick, Benedikt Doll, Nawrath)

DARAUF KOMMT ES AN: Im wohl engsten aller Staffel-Rennen kann jeder Nachlader über die Medaillenvergabe entscheiden. Da die für Männer-Verhältnisse extrem kurze Zwei-Kilometer-Runde der Frauen gelaufen wird, kommt dem Schießen eine noch größere Bedeutung als ohnehin zu.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: Zuletzt war für die Deutschen in der Mixed-Staffel nichts zu holen, bei gleich fünf Großereignissen in Serie ging das DSV-Team leer aus. Von der Silberstaffel vom letzten Medaillengewinn in Östersund 2019 ist keiner mehr in der aktuellen Mannschaft dabei.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Es gäbe natürlich keinen besseren Start. Unser Ziel ist es, die erste Medaille so früh wie möglich zu schaffen." (DSV-Sportdirektor Felix Bitterling)