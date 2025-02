Biathlon-WM am Mittwoch: Das müssen Sie wissen

DER WETTBEWERB: Einzel der Männer, 20 Kilometer (15.05 Uhr/ARD und Eurosport)

DEUTSCHE STARTER: Philipp Horn (Frankenhain), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Danilo Riethmüller (Clausthal-Zellerfeld), David Zobel (Garmisch-Partenkirchen)

LETZTER DEUTSCHER WM-SIEG: Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) am 13. März 2019 in Östersund

FAVORITEN: Johannes Thingnes Bö, Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö (alle Norwegen), Eric Perrot (Frankreich)

SO LIEF DIE WM 2024: 1. J.T. Bö, 2. T. Bö, 3. Benedikt Doll (Breitnau), ... 13. Roman Rees (Schauinsland), ..., 19. Kühn, ..., 43. Horn

SO LIEF OLYMPIA 2022: 1. Quentin Fillon Maillet (Frankreich), 2. Anton Smolski (Belarus), 3. J.T. Bö, ... 6. Doll, 7. Rees, ... 51. Kühn, ... 67. Erik Lesser (Frankenhain)

DARAUF KOMMT ES AN: Ob der schier unersättliche Johannes Thingnes Bö den anderen mit Schießpatzern die Tür öffnet. Im Einzel können Fehler wegen der Strafminuten nur sehr schwer kompensiert werden, Erfolge von Außenseitern sind deshalb in dieser Disziplin noch am ehesten möglich.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: Das deutsche Team schont für das Single Mixed seinen besten Schützen Justus Strelow, der mit Rang elf als einziger DSV-Skijäger in den beiden Saisoneinzeln an den Top Ten kratzte. Von den vier Startern schaffte noch Kühn mit Rang 17 das beste Resultat, Philipp Nawrath fällt gesundheitlich angeschlagen aus.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Mit mir kommt frischer Wind rein. Das kriegen wir alle wieder hin, geben Gas und dann wird die zweite Woche auf jeden Fall besser." (Nachrücker Zobel nach den schwachen ersten Rennen der deutschen Männer)