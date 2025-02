Biathlon-WM am Sonntag: Das müssen Sie wissen

DER WETTBEWERB: Verfolgung der Frauen, 10 Kilometer (12.05 Uhr/ZDF und Eurosport)

DEUTSCHE STARTERINNEN: Selina Grotian (Mittenwald), Franziska Preuß (Haag), Sophia Schneider (Oberteisendorf), Julia Tannheimer (Ulm)

LETZTER DEUTSCHER WM-SIEG: Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal) am 10. März 2019 in Östersund

FAVORITINNEN: Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Julia Simon (alle Frankreich), Preuß

SO LIEF DIE WM 2024: 1. Simon, 2. Lisa Vittozzi (Italien), 3. Braisaz-Bouchet, ... 6. Preuß, ... 15. Vanessa Voigt (Rotterode), ... 25. Janina Hettich-Walz (Schönau), ... 37. Schneider

SO LIEF OLYMPIA 2022: 1. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen), 2. Elvira Öberg (Schweden), 3. Tiril Eckhoff (Norwegen), ... 12. Voigt, ... 15. Preuß, ... 17. Herrmann-Wick, ... 21. Vanessa Hinz (Schliersee)

DARAUF KOMMT ES AN: Ob sich Sprintsiegerin Braisaz-Bouchet wie so oft in dieser Saison Schwächen am Schießstand leistet. Kommt sie nahezu fehlerfrei durch, dürfte die laufstarke Französin auch von der als Zweiten startenden Preuß kaum abzufangen sein. Die Loipen von Lenzerheide liegen ihr perfekt.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: Jagdrennen können die deutschen Frauen. Preuß liegt im Verfolgungsweltcup auf Rang zwei, schaffte in vier Rennen schon einen Sieg und zwei dritte Plätze. Die anderen drei Jagdrennen gewann allesamt die Französin Jeanmonnot, die diesmal als Sechste ins Rennen geht.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Man mag immer gut performen und geht es am Sonntag wieder voll fokussiert an. Aber trotzdem habe ich mein Ziel gleich zum Glück schon erreicht mit einer Einzelmedaille. Ich hoffe, dass man dann mit mehr Gelassenheit am Start ist." (Preuß)

DER WETTBEWERB: Verfolgung der Männer, 12,5 Kilometer (15.05 Uhr/ZDF und Eurosport)

DEUTSCHE STARTER: Philipp Horn (Frankenhain), Philipp Nawrath (Nesselwang), Danilo Riethmüller (Clausthal-Zellerfeld), Justus Strelow (Schmiedeberg)

LETZTER DEUTSCHER WM-SIEG: Erik Lesser am 8. März 2015 in Kontiolahti

FAVORITEN: Johannes Thingnes Bö, Tarjei Bö, Sturla Holm Lägreid (alle Norwegen)

SO LIEF DIE WM 2024: 1. J.T. Bö, 2. Lägreid, 3. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen), ... 15. Johannes Kühn (Reit im Winkl), 16. Benedikt Doll (Breitnau), 17. Horn, ... 21. Nawrath

SO LIEF OLYMPIA 2022: 1. Quentin Fillon Maillet (Frankreich), 2. T. Bö, 3. Eduard Latypow (Russland), ... 6. Roman Rees (Schauinsland), ... 12. Kühn, ... 19. Nawrath, ... 32. Doll

DARAUF KOMMT ES AN: Ob Johannes Thingnes Bö schon einsam ins Rennen startet oder noch ernsthaft Konkurrenz fürchten muss. Ist der Vorsprung des Dominators schon zu groß, wird das Hauen und Stechen um die weiteren Podestplätze sicher noch intensiver.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: In den vier Verfolgungen des Winters versprühten die deutschen Biathleten noch keinen Glanz, was aber oft auch an ungünstigen Ausgangspositionen im Sprint lag. Zu mehr als einem siebten Rang von Riethmüller reichte es bislang nicht.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Wir wissen selbst, dass wir es können. Wir müssen es einfach nur machen und dann kann das erfolgreich werden. Es ist natürlich leichter zu sagen als zu machen. Aber manchmal muss nur der Glücksstein auf die richtige Seite fallen - und dann passt das schon." (Riethmüller)