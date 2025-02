Biathlon-WM: Horn im Einzel Siebter

Die deutschen Biathleten haben bei den Weltmeisterschaften in Lenzerheide auch im Einzel eine Medaille verpasst, sich dabei aber stark verbessert präsentiert. Beim Sieg des Franzosen Eric Perrot (1 Schießfehler) landete Philipp Horn mit zwei Schießfehlern als bester DSV-Athlet auf Platz sieben (+2:56,0 Minuten). Die Männer warten damit in der Schweiz weiter auf Edelmetall in einem Individualrennen.

Nach den enttäuschenden Leistungen im Sprint und der Verfolgung zeigte sich das deutsche Team im Rennen über 20 km am Schießstand verbessert. Hinter Horn belegte noch Johannes Kühn (2) als Zwölfter einen Platz unter den ersten 15. Nachrücker David Zobel (2) und Danilo Riethmüller (3) lagen weiter zurück.

Hinter Perrot ging Silber an den Italiener Tommaso Giacomel (1), Bronze an Perrots Landsmann Quentin Fillon Maillet (3). Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö zeigte derweil erstmals eine schwächere Leistung in Lenzerheide. Mit drei Fehler beim ersten Schießen lag der Goldmedaillengewinner im Sprint und der Verfolgung früh weit zurück, am Ende verpasste der Dominator mit insgesamt fünf Schießfehlern eine vordere Platzierung deutlich.

Am Donnerstag (16.05 Uhr/ARD und Eurosport) geht es bei der WM in Lenzerheide mit der Single-Mixed-Staffel weiter. Der Wettbewerb ist aufgrund der kurzen Laufrunden von 1,5 Kilometern extrem schießlastig. Schnelles Schießen und schnelles Nachladen sind für die Chance auf eine Medaille Grundvoraussetzung - die Rennen sind in der Regel extrem eng. Zum Abschluss der Titelkämpfe warten dann am Wochenende die jeweiligen Staffeln und Massenstarts.