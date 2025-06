Bleyer/Blumenthal Haz gewinnen EM-Bronze im Duett

Einen Tag nach Gold im Solo hat Synchronschwimmerin Klara Bleyer bei der EM auf Madeira nachgelegt. Mit ihrer Bochumer Vereinskollegin Amélie Blumenthal Haz gewann die frisch gekürte Europameisterin auch Bronze im Duett. Mit 237,0950 Punkten holte das Duo am Mittwoch in Funchal die erste deutsche Medaille in dieser Disziplin seit 42 Jahren. Besser waren nur die Italienerinnen Enrica Piccoli und Lucrezia Ruggiero (250,6683) sowie das spanische Paar mit Lilou Lluís Valette und Iris Tió Casas (248,3325).

"Mit der Medaille hatten wir nicht gerechnet, gerade weil wir das Freie Duett noch nicht so lange trainieren und generell noch nicht lange zusammen schwimmen. Das war eine Mega-Überraschung, sehr unerwartet, aber sehr schön", sagte Bleyer. Am Montag hatte das Duo in der Technischen Kür mit seinem vierten Platz noch knapp das Podest verpasst.

Platz fünf im Mixed-Duett belegten Frithjof Seidel und Daria Tonn, die erst seit wenigen Monaten zusammen schwimmen und ihre Bestleistung um fast 17 Punkte auf 174,6618 steigerten. Die beiden gehören wie Bleyer und Blumenthal Haz auch zum Kader des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) für die WM in Singapur (11. Juli bis 3. August).