Bob: Erster Saisonsieg für Kalicki

Die frühere Bob-Weltmeisterin Kim Kalicki ist zu ihrem ersten Weltcupsieg in dieser Saison gerast. Bei einem deutschen Dreifacherfolg auf der Natureisbahn in St. Moritz setzte sich die Wiesbadenerin am Sonntag mit Anschieberin Leonie Fiebig vor Olympiasiegerin Laura Nolte (Winterberg/+0,05 Sekunden) und Weltmeisterin Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen (+0,42) durch und machte in der Zweier-Gesamtwertung Boden auf ihre Teamkolleginnen gut.

"Wir haben hier durch die Bank weg alle eine gute Leistung gezeigt. So kann es weitergehen", sagte Kalicki, die 2023 an gleicher Stelle Weltmeisterin geworden war.

Die 27-Jährige lag nach einem starken ersten Lauf bereits komfortable zwei Zehntel vor Nolte und Buckwitz. Nolte machte mit einem Streckenrekord im zweiten Durchgang nochmal mächtig Druck, ihren ersten Weltcup-Erfolg seit März 2024 ließ sich Kalicki mit einem nahezu fehlerfreien Lauf aber nicht mehr nehmen.

Das Monobob-Rennen der Frauen am Samstag war aufgrund der zu warmen Wetterverhältnisse am Trainingstag auf den 24. Januar verschoben worden, wenn der Bob-Zirkus zum Weltcup-Abschluss erneut in St. Moritz Halt macht.