Bob: Nolte kämpft sich aufs Podest - Buckwitz nur Sechste

Die deutschen Bob-Pilotinnen sind beim Weltcup in St. Moritz weiter auf der Suche nach der gewohnten Dominanz. Beim zweiten Sieg im zweiten Mono-Rennen des Wochenendes für die US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor fuhr Weltmeisterin Laura Nolte als Dritte zumindest wieder aufs Podest und machte damit im Kampf um die Führung in der Gesamtwertung gegen Teamkollegin Lisa Buckwitz Boden gut. Für Buckwitz reichte es nur zu Platz sechs.

Nachdem Buckwitz (Oberhof), Nolte (Winterberg) und Kim Kalicki (Wiesbaden) in der laufenden Weltcupsaison zuvor alle Rennsiege unter sich ausgemacht hatten, fuhren sie in St. Moritz nun zum zweiten Mal nacheinander teils überraschend weit an Platz eins vorbei. Für Kalicki reichte es am Samstag immerhin für Rang fünf, das Podium komplettierte die US-Amerikanerin Kaysha Love.

"Es war heute einfach nicht mein Tag", sagte Buckwitz im Anschluss, gerade ihr erster Lauf sei "wirklich schlecht" gewesen. Nolte zeigte sich hingegen "sehr erleichtert" und "einfach happy". Ihre Krankheitssymptome seien im Vergleich zum Freitag auch schon "ein Stück besser geworden", so die 26-Jährige.

Am Vortag hatte Nolte stark krankheitsgeschwächt mit Platz neun das schlechteste Mono-Ergebnis ihrer Karriere eingefahren, sodass die viertplatzierte Buckwitz ihr Rang eins im Gesamtweltcup abgejagt hatte. Am Sonntag (ab 9.00 Uhr) wird das Mammut-Wochenende der Frauen in der Schweiz mit dem Zweier-Rennen abgeschlossen.