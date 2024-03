Bob-WM: Buckwitz holt Weltmeistertitel im Zweierbob

Anzeige

Bob-Pilotin Lisa Buckwitz (Oberhof) hat ihren ersten Weltmeistertitel im Zweierschlitten gewonnen. Dabei verteidigte die 29-Jährige ihre Führung vom Vortag vor ihren Teamkolleginnen Laura Nolte (Winterberg/+0,05 Sekunden) und Kim Kalicki (Wiesbaden/+0,28), die für einen deutschen Dreifachsieg sorgten.

"Wir können das noch gar nicht richtig realisieren", sagte die strahlende Gewinnerin: "Es war ein sehr spannendes und hart umkämpftes Rennen mit einem Quäntchen Glück auf unserer Seite." Glückwünsche kamen von Konkurrentin und Freundin Kalicki: "Das hat sie sich verdient, super durchgezogen."

Buckwitz ging mit einem Vorsprung von nur vier Hundertstelsekunden in die entscheidenden zwei Läufe am Samstag und legte im dritten Durchgang zunächst die beste Zeit hin. Nolte startete zwar schneller, erlaubte sich aber einige Fehler und lag im Ziel neun Hundertstelsekunden hinter der Führenden. Auch mit einem Bahnrekord im finalen vierten Durchgang konnte Lokalmatadorin Nolte ihrer Landsfrau den Titel nicht mehr entreißen.

Titelverteidigerin Kalicki hielt ebenfalls nur am Start mit, auf der Strecke büßte die 26-Jährige einiges an Zeit ein. Der Vorsprung des Trios war enorm, der US-Amerikanerin Keysha Love auf Rang vier fehlte fast eine Sekunde zu Rang drei.

Für ein Kuriosum sorgte Riley Tejcek (USA), die in allen vier Läufen Stürze hinlegte und auf dem Rücken ins Ziel rutschte. Glücklicherweise verletzte sich dabei wohl weder Tejcek noch ihre Anschieberin Jestena Mattson.

Für Buckwitz ist es nach Bronze im Monobob die zweite Medaille bei den Weltmeisterschaften in Winterberg. Am vergangenen Wochenende hatte Nolte noch die Oberhand behalten und den Titel eingefahren. Kalicki, im Monoschlitten noch ohne Edelmetall, sorgte für einen versöhnlichen Abschluss. Am Sonntag werden die Titelkämpfe mit den beiden letzten Läufen im Vierer der Männer (ab 14.00 Uhr) beendet.