Bö zieht mit Rekordweltmeister Björndalen gleich

Dominator Johannes Thingnes Bö hat im Massenstart von Nove Mesto durch sein 20. WM-Gold mit Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen gleichgezogen. Der 30-Jährige setzte sich im prestigeträchtigen Abschluss-Wettbewerb der Biathlon-Wettkämpfe in Tschechien durch, stellte bei seiner achten Weltmeisterschaft die Bestmarke seines norwegischen Landsmanns ein. Während Bö für seine 20 Titel nur 53 WM-Rennen brauchte, benötigte Björndalen mit 91 fast doppelt so viele.

"Es ist mehr mentale als physische Arbeit für mich. Ich bin glücklich über meinen Körper, bin auch ohne viel Training in diesem Jahr in Form", sagte Bö auf der Pressekonferenz: "Es bedeutet mir sehr viel." Er habe mit seinem Team während der WM "nichts gefeiert", habe stattdessen immer nach dem "nächsten Ziel" gestrebt. Lohn waren in Tschechien neben drei Gold- auch drei Silbermedaillen sowie eine bronzene.

Bei der Zahl der Einzel-Goldmedaillen (11 zu 9) sowie der Gesamtzahl der WM-Medaillen (45 zu 38) liegt Björndalen allerdings noch vorne. Rekordweltmeisterin ist die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland mit 13 Titeln, knapp dahinter folgt Magdalena Neuner als historisch beste Deutsche mit zwölf. Erfolgreichster männlicher DSV-Skijäger ist Frank Luck mit elf WM-Triumphen. - Die erfolgreichsten Medaillensammler bei Biathlon-Weltmeisterschaften im Überblick:

1. Ole Einar Björndalen (Norwegen) 20 14 11 45

2. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) 20 13 5 38

3. Martin Fourcade (Frankreich) 13 10 5 28

4. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) 13 0 4 17

5. Emil Hegle Svendsen (Norwegen) 12 6 3 21

6. Tarjei Bö (Norwegen) 12 4 10 28

7. Magdalena Neuner (Deutschland) 12 4 1 17

8. Frank Luck (Deutschland) 11 5 4 20

9. Alexander Tichonow (Sowjetunion) 11 4 1 16

10. Tiril Eckhoff (Norwegen) 10 2 3 15