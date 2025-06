Boll verliert mit Düsseldorf: Champions League an Saarbrücken

Timo Boll hat bei seiner Abschiedstour mit Borussia Düsseldorf einen letzten Triumph in der Champions League verpasst. Die Rheinländer verloren das deutsche Finale gegen den 1. FC Saarbrücken mit 1:3, auch Boll unterlag in seinem Einzel gegen Darko Jorgic. Der FCS schaffte damit im Dauerduell der beiden Topteams den Titel-Hattrick in der Königsklasse, die Borussia hatte den letzten ihrer sechs Champions-League-Siege 2022 geholt.

Düsseldorf war am Samstag durch ein 3:1 gegen KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki ins Endspiel eingezogen, der FCS hatte den polnischen Klub KS Orlicz 3:0 bezwungen - und so kam es zum dritten Final-Duell in Serie der beiden deutschen Mannschaften. Im Vorjahr hatte sich Saarbrücken mit 3:2 durchgesetzt, im Jahr zuvor war es mit dem Triumph im Golden Match gar noch dramatischer.

Diesmal verlor Saarbrückens Nationalspieler Patrick Franziska zum Auftakt einen Fünfsatzkrimi (13:15, 8:11, 11:6, 11:7, 5:6) gegen den Schweden Anton Källberg, doch seinem Teamkollegen Truls Möregaard gelang mit einem 3:0 (11:7, 11:4, 11:7) gegen Dang Qiu der Ausgleich. Dann ging Boll für Düsseldorf an die Platte, verlor gegen den Slowenen Jorgic allerdings 2:3 (15:17, 11:8, 7:11, 11:2, 1:6). Den entscheidenden Punkt holte dann Franziska gegen Qiu mit einem 3:2 (11:6, 2:11, 11:6, 7:11, 6:5).

Für Boll war das Final-Four-Turnier im Saarland die vorletzte Titelchance seiner aktiven Laufbahn. Am 15. Juni wird der Rekord-Europameister im Bundesliga-Finale in Frankfurt seine Karriere beenden, die Düsseldorfer bekommen es dabei mit TTF Liebherr Ochsenhausen zu tun. Für den früheren Weltranglistenersten wäre es im letzten Spiel seiner Laufbahn die 15. nationale Meisterschaft.