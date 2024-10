Borger und Schieder bilden neues Beach-Duo

Beachvolleyballerin Karla Borger (35) tritt künftig an der Seite von Marie Schieder (23) an. Das neue Duo wird für Düsseldorf auflaufen und in Stuttgart am Olympiastützpunkt trainieren. Der erste Härtetest steht beim Elite16-Turnier der internationalen Beach Pro Tour in Rio de Janeiro (6. bis 10. November) an.

Die zweifache deutsche Meisterin Borger hatte in der vergangenen Saison mit ihrer Partnerin Sandra Ittlinger die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris knapp hinter Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann verpasst. Mit Schieder hatte die Vize-Weltmeisterin von 2013 in diesem Sommer bereits erste Turniere bestritten, bei der German Beach Tour in München triumphierten Borger/Schieder, bei der EM in den Niederlanden kam das Team in die erste K.o.-Runde.

Borger habe "ihr Können über ein Jahrzehnt eindrucksvoll unter Beweis gestellt und gehört nach wie vor zu den besten Spielerinnen", wird Christoph Dieckmann, Chef-Bundestrainer Beach-Volleyball beim Deutschen Volleyball-Verband, in der Mitteilung zitiert. Schieder sei "sehr talentiert und bringt viel mit, um sich in diese Richtung zu entwickeln. Wir werden die beiden bestmöglich unterstützen".