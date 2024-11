Curling-EM: Deutschland nach nächstem Sieg kurz vor WM-Quali

Die deutschen Curler um Skip Marc Muskatewitz sind bei der EM in Lohja/Finnland in der Erfolgsspur geblieben. Nach der Überraschung gegen Weltmeister und Olympiasieger Schweden am Vormittag (6:5) besiegte das Team des Deutschen Curling Verbandes (DCV) am Montagabend die Schweiz mit 9:3. Nach vier Siegen aus fünf Spielen steht Deutschland damit auf Platz zwei und ganz dicht vor dem Ticket für die WM 2025 in Moose Jaw/Kanada.

Dafür reicht in Finnland Platz acht. Im nächsten Spiel gegen Tschechien am Dienstag kann Deutschland die Qualifikation perfekt machen. Da die Österreicher und Engländer bisher noch sieglos sind, ist den Deutschen ein Startplatz aber ohnehin so gut wie sicher. Bei der WM 2025 werden die Olympia-Tickets ausgespielt. Zuletzt nahmen deutsche Curler 2014 in Sotschi an einem Olympia-Wettbewerb teil.

Über die WM-Qualifikation hinaus ist für das deutsche Team in Lohja noch einiges möglich. Die ersten vier der zehn teilnehmenden Nationen qualifizieren sich für das Halbfinale. Der sechste und bislang letzte EM-Titel für die deutschen Männer liegt 20 Jahre zurück. Die Frauen des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) hatten sich nicht für die EM qualifiziert.