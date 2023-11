Curling-EM: Lichtblick für deutsche Frauen

Anzeige

Die deutschen Curling-Frauen haben bei der EM im schottischen Aberdeen den zweiten Sieg geholt. Das Team von Skip Mia Höhne gewann am Abend 8:6 gegen Dänemark und wahrte die Chance auf das Erreichen des Halbfinales. Nach der 3:5-Niederlage am Mittag gegen Schottland steht die deutsche Auswahl nach sieben Spielen auf dem geteilten sechsten Rang in der zehn Teams umfassenden Vorrundentabelle.

Auch die deutschen Männer haben trotz der dritten Niederlage in Folge das Erreichen der K.o.-Runde weiter in der eigenen Hand. Die Mannschaft um Skip Sixten Totzek liegt nach dem 4:8 gegen die Schweiz mit drei Siegen und drei Niederlagen allerdings nur noch auf dem geteilten fünften Platz. Es stehen noch vier Partien aus.

Nur die jeweils besten vier Nationen ziehen ins EM-Halbfinale ein, zudem qualifizieren sich die jeweils acht besten Teams für die WM 2024. Bei den Frauen stehen mit den noch ungeschlagenen Schweizerinnen und Italien bereits zwei Halbfinalteilnehmer fest. Auch die italienischen Männer, ebenfalls noch ohne Niederlage, sind bereits sicher in den Play-offs.