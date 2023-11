Curling-Frauen verlieren und steigen ab

Anzeige

Die deutschen Curling-Frauen sind bei den Europameisterschaften in Aberdeen/Schottland nach einer Niederlage im letzten Spiel in die B-Division abgestiegen. Tschechien unterlagen Skip Emira Abbes und Co. mit 8:9, in der zehn Teams umfassenden A-Division steht die deutsche Mannschaft nun auf dem letzten Platz.

Mit einem Sieg wären Abbes und ihr Team auf den achten Platz gesprungen, bei der WM 2024 dabei gewesen und in der A-Division geblieben. Das Halbfinale war schon vorher außer Reichweite.

Nur die acht besten Teams haben ein Ticket für die WM gelöst. Die Schweiz zog ungeschlagen ins EM-Halbfinale ein. Auch Italien, Schweden und Norwegen sind dabei.