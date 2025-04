Curling-WM: Nächste Niederlage für Deutschland

Das deutsche Mixed-Doppel hat bei der Curling-WM in Kanada die dritte Niederlage im dritten Spiel kassiert. Pia-Lisa Schöll und Joshua Sutor unterlagen am Sonntag in Fredericton Finnland mit 6:12. Zuvor hatte das deutsche Duo bereits gegen Gastgeber Kanada und Olympiasieger Italien verloren.

Bei der WM kämpfen 20 Nationen in zwei Gruppen um den Einzug in die Finalrunde. Deutschland trifft in Gruppe A noch auf Schweden, Südkorea, Schottland, Dänemark, China und die Niederlande. Die besten drei Teams jeder Gruppe erreichen die K.o.-Phase, wobei die Gruppensieger direkt ins Halbfinale einziehen. Die sieben besten Nationen sichern sich einen Startplatz für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina 2026.

Für Deutschland geht es am Montag gegen China (15 Uhr MESZ) und Dänemark (23 Uhr MESZ) weiter.