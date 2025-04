Curling-WM: Schöll und Sutor gescheitert

Bei der Curling-WM in Fredericton/Kanada hat das deutsche Mixed-Doppel keine Chance mehr auf den Einzug in die K.o.-Runde. Am siebten Spieltag unterlagen Pia-Lisa Schöll und Joshua Sutor dem bis dahin sieglosen Schlusslicht Niederlande mit 5:7 und können nach der fünften Pleite Italien (7:0), Kanada (6:1), Schottland (5:2) und Schweden (5:2) nicht mehr überholen. Nur drei Teams aus der Zehnerstaffel A kommen weiter.