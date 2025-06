TENNIS: Zverev im Achtelfinale gegen Griekspoor

TENNIS: Alexander Zverev spielt bei den French Open in Paris gegen Tallon Griekspoor um den Einzug ins Viertelfinale. Der Hamburger und der Niederländer kennen sich gut: Neunmal standen sich beide bereits gegenüber, mit sieben Siegen spricht die Bilanz klar für Zverev. Doch es war häufig knapp, und in diesem Jahr hat Griekspoor in Indian Wells bereits ein Duell gewonnen.