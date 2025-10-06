Der Sport-Höhepunkt am Montag, 6. Oktober

TENNIS: Zverevs Chance auf Wimbledon-Revanche

TENNIS: Beim ATP-Masters in Shanghai trifft Alexander Zverev in der dritten Runde auf den Franzosen Arthur Rinderknech. Der deutsche Topspieler, der sich bei seinem mühsamen Auftaktsieg gegen Rinderknechs Landsmann Valentin Royer am Zeh verletzte litt, erhält damit die Gelegenheit zur Revanche für Wimbledon: Beim Rasenklassiker hatte er gegen Rinderknech beim bislang einzigen Aufeinandertreffen überraschend in der ersten Runde verloren.