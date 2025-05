Diamond League: Duplantis-Sieg mit nächster Flugshow

Mit seiner nächsten Flugshow hat Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis (Schweden) in Shanghai auch den zweiten Diamond-League-Wettbewerb des Jahres gewonnen. Im Gegensatz zu seinem Auftakterfolg im ebenfalls chinesischen Xiamen übertraf der 25 Jahre alte Olympiasieger bei seinem Sieg mit 6,11 m auch wieder die Sechs-Meter-Marke.

Die Verbesserung seines erst rund zwei Monate alten Weltrekordes um einen Zentimeter auf 6,28 m misslang Duplantis allerdings dreimal. In Xiamen hatten Duplantis nach drei Fehlversuchen über 6,01 m schon 5,92 m zu Platz eins gereicht.

Ein weiteres Highlight lieferte der US-Amerikaner Cordell Tinch. Bei seinem Erfolg über 110 m Hürden sorgte der 24-Jährige mit seiner Siegerzeit von 12,87 Sekunden für die viertbeste Zeit in der ewigen Bestenliste dieser Disziplin.

Das deutsche Quartett in Shanghai verpasste unterdessen die Podiumsplätze. Für das beste Ergebnis des kleinen Teams des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) sorgte Hochspringerin Christina Honsel (Wattenscheid) auf Rang fünf mit 1,92 m. Unmittelbar dahinter belegte die Kölnerin Imke Onnen mit 1,88 m beim Erfolg von Olympiasiegerin Jaroslawa Mahutschich (Ukraine) mit 2,00 m den sechsten Platz.

Über 5000 m kam Mohamed Abdilaahi (Köln) in persönlicher Jahresbestzeit von 13:05,21 Minuten als Sechster in Ziel. Im 200-m-Rennen belegte Jessica-Bianca Wessolly (Sindelfingen) in 23,32 Sekunden den siebten Platz.

Bei der Diamond League stehen in der angebrochenen WM-Saison insgesamt 15 Stationen auf dem Programm. In Zürich werden am 27. und 28. August die Gesamtsieger in 32 Disziplinen gekürt. Insgesamt wird eine Rekordsumme von 9,24 Millionen Dollar an Preisgeldern ausgeschüttet. Die nächsten Wettkämpfe der Serie stehen am 16. Mai (Freitag) in Doha/Katar auf dem Programm.