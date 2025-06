Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 03. Juni

Für die deutschen Fußballerinnen steht die Generalprobe für die EM im Juli an. In Wien geht es in der Nations League gegen Österreich, Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Für die Nations-League-Endrunde hat sich das Team von Bundestrainer Christian Wück bereits qualifiziert.

Titelverteidiger Carlos Alcaraz trifft im Viertelfinale der French Open auf den an Nummer zwölf gesetzten Tommy Paul (USA), der Spanier steht zum vierten Mal in Folge in der Runde der letzten acht. Bei den Frauen bekommt es Topfavoritin Aryna Sabalenka mit Zheng Qinwen aus China zu tun. Die Weltranglistenerste Sabalenka, die ihren ersten Paris-Titel jagt, ist in Paris bislang noch ohne Satzverlust.