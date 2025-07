Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 1. Juli

Borussia Dortmund trifft im Achtelfinale der Klub-WM in Atlanta auf den mexikanischen Verein CF Monterrey. 13,125 Millionen Dollar stehen dabei auf dem Spiel - so viel würde der BVB zusätzlich einnehmen, wenn der Sprung ins Viertelfinale gelingt. Anstoß der Partie ist in der Nacht zu Dienstag um 3.00 Uhr MESZ.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg präsentiert seinen neuen Trainer Paul Simonis (11.00 Uhr). Der 40 Jahre alte Niederländer hat bei den Niedersachsen einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben. Simonis kommt vom niederländischen Pokalsieger Go Ahead Eagles Deventer und folgt in Wolfsburg auf Ralph Hasenhüttl.

Am zweiten Turniertag in Wimbledon greift Tatjana Maria ins Geschehen ein. Die 37-Jährige gilt nach ihrem sensationellen Sieg in der Vorbereitung im Londoner Queen's Club als Geheimfavoritin - zumindest ist Maria für jede Gegnerin auf Rasen eine unangenehme Aufgabe. In Runde eins trifft sie auf Katie Volynets aus den USA.