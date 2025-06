Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 10. Juni

BASKETBALL: Matchbälle für Bayern und Ulm

FUSSBALL: Tuchel hofft auf Reaktion von England

BASKETBALL: Titelverteidiger Bayern München und ratiopharm Ulm haben im Halbfinale der Basketball-Bundesliga jeweils einen Matchball für ihr Final-Ticket. Die Münchner Meister von Trainer Gordon Herbert können ab 20.00 Uhr bei MLP Academics Heidelberg den erneuten Sprung ins Endspiel perfekt machen, der Hauptrundenzweite Ulm hat zuvor ab 18.30 Uhr ebenfalls auswärts bei FIT/One Würzburg Baskets die Chance auf den Sieg in der Best-of-five-Serie.

FUSSBALL: Thomas Tuchel erwartet von Englands Fußballern eine Reaktion auf das enttäuschende 1:0 gegen Außenseiter Andorra. In einem Test-Länderspiel bekommen es die "Three Lions" ab 20.45 Uhr mit dem Senegal zu tun. In der WM-Qualifikation kommt es in Gruppe G unter anderem zu einem Duell um die Tabellenführung zwischen Polen und Finnland. Die Niederlande sind parallel gegen Malta gefordert.