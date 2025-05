Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 13. Mai

Die deutsche Nationalmannschaft will bei der WM in Dänemark den dritten Sieg im dritten Spiel - und freut sich dabei auf den Turnier-Einstand des großen Hoffnungsträgers: NHL-Star Tim Stützle trainiert seit Montag mit dem Team und wird im Spiel gegen Norwegen auf dem Eis erwartet. Los geht es in Herning um 16.20 Uhr (Pro7 und MagentaSport).

Nach zwei erwartbaren Siegen zum Auftakt wird es für Alexander Zverev beim ATP-Masters in Rom erstmals komplizierter. Im Achtelfinale trifft der Titelverteidiger auf den Franzosen Arthur Fils, gegen den er bereits zwei bittere Niederlagen kassiert hat: Im Finale seines Heimturniers in Hamburg 2024 auf Sand und in diesem Jahr beim Hartplatz-Masters in Miami. Demgegenüber stehen zwar drei Siege, doch Zverev weiß, was ihn erwartet. Fils gehört zu den Top-Talenten der Tennistour, der 20-Jährige hat schon drei Titel gewonnen.