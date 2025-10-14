Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 14. Oktober

FUSSBALL: U21 in Nordirland unter Druck

FUSSBALL: WM-Tickets für europäische Schwergewichte winken

FUSSBALL: Nach dem überraschenden 2:3 gegen Griechenland in Jena ist die deutsche U21 unter Zugzwang. Soll die Qualifikation für die EM-Endrunde 2027 nicht in Gefahr geraten, benötigt die Elf von DFB-Trainer Di Salvo in Belfast gegen Nordirland (18.30 Uhr) einen Sieg.

FUSSBALL: Die von Thomas Tuchel trainierten Engländer können vorzeitig das Ticket für die WM 2026 lösen. Dies gelingt dem EM-Zweiten bei einem Sieg gegen Lettland. Auch Portugal, Europameister von 2016, kann sich am Dienstag qualifizieren. Hierzu muss das Team um Cristiano Ronaldo gegen Ungarn gewinnen, Armenien darf parallel gegen Irland (alle 20.45 Uhr) maximal ein Remis erreichen.