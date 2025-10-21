Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 21. Oktober

FUSSBALL: Leverkusen gegen Titelverteidiger PSG - BVB trifft auf Moukoko

FUSSBALL: Barca empfängt Piräus - Außenseiterduell in Almaty

FUSSBALL: Bayer Leverkusen steht in der Champions League vor einer sehr kniffligen Aufgabe, der bislang makellose Titelverteidiger Paris Saint-Germain tritt ab 21.00 Uhr beim noch sieglosen Fußball-Bundesligisten an. Borussia Dortmund freut sich am dritten Spieltag auf ein Wiedersehen mit dem einstigen BVB-Wunderkind Youssoufa Moukoko. Die Dortmunder spielen ebenfalls um 21.00 Uhr beim FC Kopenhagen und hoffen auf ihren zweiten Dreier.

FUSSBALL: Fünf Tage vor dem Clasico gegen Real Madrid hat Trainer Hansi Flick in der Champions League mit dem spanischen Meister FC Barcelona eine machbare Aufgabe vor der Brust. Olympiakos Piräus aus Griechenland kommt zu Barca, los geht es um 18.45 Uhr. Zeitgleich findet das Duell der Außenseiter statt, Qairat Almaty aus Kasachstan fordert den FC Pafos aus Zypern. Beide Teams warten noch auf den ersten Sieg in der Fußball-Königsklasse.