Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 24. Juni

Nach den Siegen über Auckland City und die Boca Juniors trifft der FC Bayern zum Abschluss der Vorrunde bei der Klub-WM in den USA auf Benfica Lissabon. Ein Unentschieden reicht bereits zum Gruppensieg, doch Kapitän Manuel Neuer und Co. "wollen mit neun Punkten in die K.o.-Phase". Anstoß der Partie in Charlotte/North Carolina ist um 21.00 Uhr MESZ.

Ratiopharm Ulm kann beim Stand von 2:1 in der Finalserie mit einem Heimsieg über die Basketballer des FC Bayern München die zweite deutsche Meisterschaft nach 2023 perfekt machen. Den Bayern droht damit ein Jahr ohne Titel, in der EuroLeague hatte das Team von Weltmeister-Coach Gordon Herbert das Final Four verpasst, im Pokal im Halbfinale verloren. Los geht's in Ulm um 20.00 Uhr.