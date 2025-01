Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 28. Januar

Bei der Handball-WM werden die ersten Halbfinalisten ermittelt. In Zagreb trifft Co-Gastgeber Kroatien mit dem ehemaligen Bundestrainer Dagur Sigurdsson im Viertelfinale zunächst auf Ungarn (18.00). Im Anschluss bekommt es Rekordweltmeister Frankreich mit Überraschungsteam Ägypten zu tun. Die deutsche Mannschaft ist erst am Mittwoch gegen Portugal im Einsatz.

In Schladming stehen für die Männer in zwei Disziplinen die letzten Rennen vor der am 4. Februar beginnenden Alpin-WM an. Den Auftakt auf der Planai macht der Riesenslalom, Topfavorit ist der Schweizer Star Marco Odermatt. Der erste Lauf ist für 17.45 Uhr angesetzt, das Finale beginnt um 20.45 Uhr.