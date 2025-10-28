Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 28. Oktober

Im Showdown um das Nations-League-Finale tritt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Dienstag (21.10 Uhr/ZDF) in Caen bei Gastgeber Frankreich an. Das DFB-Team von Bundestrainer Christian Wück nimmt einen 1:0-Hinspielsieg mit ins entscheidende Duell. Im Erfolgsfall trifft die deutsche Mannschaft in den beiden Endspielduellen am 28. November und 2. Dezember auf Spanien oder Schweden. Spaniens Weltmeisterinnen haben das Hinspiel daheim 4:0 gewonnen.

Mit acht Spielen wird am Dienstag die zweite Runde im DFB-Pokal eröffnet. Im wohl höchstkarätigen Spiel stehen sich dabei ab 18.30 Uhr (ZDF/Sky) die Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund gegenüber. Der FC Augsburg und sein angezählter Coach Sandro Wagner bekommen es nach dem 0:6 gegen RB Leipzig mit dem VfL Bochum zu tun, die Leipziger treten in einem Ostduell beim Drittligisten Energie Cottbus an (beide 20.45 Uhr/Sky).