Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 29. April

Der FC Arsenal empfängt zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League Paris-Saint Germain (21.00 Uhr/Prime Video). Beide Mannschaften jagen den Henkelpott sehnsüchtig, doch im Emirates Stadium gilt es zunächst, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 7. Mai im Pariser Prinzenpark zu erspielen.

Alexander Zverev bekommt beim Masters in Madrid die Chance zur Revanche. Im Achtelfinale trifft der topgesetzte Hamburger auf den Argentinier Francisco Cerúndolo, gegen den er in diesem Jahr in Buenos Aires bereits auf Sand verloren hatte. Zverev ist der letzte Deutsche im Feld des hochkarätig besetzten Turniers.