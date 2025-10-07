Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 7. Oktober

Zum Auftakt der Champions League erwartet Giulia Gwinn und den FC Bayern der erste schwere Brocken. Die DFB-Kapitänin muss am ersten Spieltag der Ligaphase beim spanischen Primus FC Barcelona ran. Die Dauerfavoritinnen aus Katalonien erreichten seit 2021 stets das Endspiel, den ersten Schritt in diese Richtung wollen sie gegen Gwinn und Co. im Estadi Johan Cruyff machen (21.00 Uhr/Disney+).

Beim WTA-Turnier im chinesischen Wuhan steht Laura Siegemund eine harte Aufgabe bevor. Im Generationenduell trifft die 37 Jahre alte Deutsche erstmals auf die Weltranglistenfünfte Mirra Andrejewa (18). Bereits in ihrem Auftaktmatch hatte Siegemund mit der Ukrainerin Dajana Jastremska eine zwölf Jahre jüngere Spielerin bezwungen, dabei aber auch von einer Verletzung ihrer Gegnerin profitiert. Das Duell mit der Russin Andrejewa ist für 14.30 Uhr deutscher Zeit angesetzt.