Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 1. Mai

FUSSBALL: Bayern-Frauen greifen nach dem Double

SCHWIMMEN: Olympiasieger Märtens startet bei der DM

FUSSBALL: Außenseiter streben in europäische Finals

FUSSBALL: Vier Tage nach dem Gewinn der Meisterschaft können die Bayern-Frauen Geschichte schreiben, erstmals in der Vereins-Historie winkt das Double. Gegner im Finale des DFB-Pokals ist Werder Bremen, alles andere als ein Sieg der Münchnerinnen wäre eine Sensation. Anpfiff in Köln ist um 16.00 Uhr (ARD und Sky).

SCHWIMMEN: In Berlin startet die Deutsche Meisterschaft der Schwimmer. Gleich am Auftakttag springt unter anderem Olympiasieger Lukas Märtens über seine Paradestrecke 400 m Freistil ins Becken, erst vor knapp drei Wochen hatte er sich in 3:39,96 Minuten den Weltrekord geschnappt. Konkurrent ist unter anderem Trainingskollege Florian Wellbrock.

FUSSBALL: In der Europa League wollen die Sensationskicker von FK Bodö/Glimt mit Tottenham Hotspur den nächsten Favoriten ärgern und als erstes norwegisches Team das Halbfinale erreichen. Außerdem treffen in den Hinspielen Athletic Bilbao und Manchester United aufeinander. In der Conference League streiten Betis Sevilla und die AC Florenz sowie Außenseiter Djurgardens IF und der FC Chelsea um den Finaleinzug. Anpfiff ist jeweils um 21.00 Uhr.