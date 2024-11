Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 14. November

FUSSBALL: In der Nations League stehen einige brisante Spiele auf dem Programm. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Duell zwischen der französischen Fußball-Nationalmannschaft und Israel in Paris. Angesichts der jüngsten antisemitisch motivierten Ausschreitungen ist die Sorge vor dem Hochrisikospiel groß, rund 4000 Polizisten werden in der Stadt und rund um das Stade de France im Einsatz sein. Bei den anderen Begegnungen steht derweil das sportliche Geschehen im Vordergrund. Während unter anderem Domenico Tedescos Belgier auf Italien treffen, müssen die Engländer, noch ohne Thomas Tuchel, in Griechenland antreten. Der Ball rollt in allen drei Spielen um 20.45 Uhr.